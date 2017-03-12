Трагедия в Эфиопии: 35 человек оказались погребены под тоннами мусора

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В мире | 12 марта 2017 года, 17:24

В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы продолжает расти число погибших при обвале на мусорном полигоне. По данным Ассошиэйтед Пресс, подтверждена гибель уже 35 человек. 28 получили травмы.

Ранее сообщалось, что под мусором оказались погребены около 150 человек. Около 40 из них удалось достать оттуда оперативно. Работы продолжаются. По данным местных властей, большинство погибших — женщины и дети, которые занимались на свалке поиском каких-либо предметов, которые можно продать.

Эта свалка копилась под Аддис-Абебой полвека. Затем власти решили вывозить мусор из четырёхмиллионного города в другое место, однако, столкнувшись с протестами фермеров, передумали.

Источник: L!FE.ru
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