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В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы продолжает расти число погибших при обвале на мусорном полигоне. По данным Ассошиэйтед Пресс, подтверждена гибель уже 35 человек. 28 получили травмы.

A landslide kills at least 24 people at a massive garbage dump on the outskirts of Ethiopia's capital Addis Ababa https://t.co/Ry4MjtqXsf pic.twitter.com/vCzm6XVk91 — Al Jazeera News (@AJENews) March 12, 2017

Ранее сообщалось, что под мусором оказались погребены около 150 человек. Около 40 из них удалось достать оттуда оперативно. Работы продолжаются. По данным местных властей, большинство погибших — женщины и дети, которые занимались на свалке поиском каких-либо предметов, которые можно продать.

Эта свалка копилась под Аддис-Абебой полвека. Затем власти решили вывозить мусор из четырёхмиллионного города в другое место, однако, столкнувшись с протестами фермеров, передумали.