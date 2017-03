В мире |

В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы продолжает расти число погибших при обвале на мусорном полигоне. По данным Ассошиэйтед Пресс, подтверждена гибель уже 35 человек. 28 получили травмы.

A landslide kills at least 24 people at a massive garbage dump on the outskirts of Ethiopia's capital Addis Ababa https://t.co/Ry4MjtqXsf pic.twitter.com/vCzm6XVk91