В мире |

Украинский политик Надежда Савченко кардинально сменила имидж. В эфире телеканала News one вышел выпуск новостей, в котором Савченко выглядит достаточно непривычно. Политик накрасила глаза и губы и надела зеленую блузку, подчеркивающую цвет ее глаз.

Стоит отметить, что Савченко первый раз появилась на публике в таком виде. Обычно украинский политик предпочитает одежду в военном стиле и полное отсутствие макияжа.

Для сравнения первый выпуск новостей с участием Савченко на телеканале News one, который приглашает к участию в новостной программе политиков и общественных и культурных деятелей.