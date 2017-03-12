Надежда Савченко сменила имидж: впервые на публике в мейкапе (2)

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В мире | 12 марта 2017 года, 18:25

Украинский политик Надежда Савченко кардинально сменила имидж. В эфире телеканала News one вышел выпуск новостей, в котором Савченко выглядит достаточно непривычно. Политик накрасила глаза и губы и надела зеленую блузку, подчеркивающую цвет ее глаз.

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Стоит отметить, что Савченко первый раз появилась на публике в таком виде. Обычно украинский политик предпочитает одежду в военном стиле и полное отсутствие макияжа.

Для сравнения первый выпуск новостей с участием Савченко на телеканале News one, который приглашает к участию в новостной программе политиков и общественных и культурных деятелей.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 2
Светлана Савельева49 минут назад
...даже макияж не спас.
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eiroskeptiki.lvменьше минуты назад
Чей же она проект?
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