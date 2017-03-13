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Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал фигуранта допинг-скандала в российском спорте, заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По данным федерации, суд вынес решение по Португалову 10 марта 2017 года.

Его обвиняли в нарушении сразу нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в том числе в назначении и распространении допинговых препаратов.

Португалов фигурирует в фильме немецкого телеканала ARD о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию Всемирного антидопингового агентства и отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, имя Португалова всплывало в связи с историей российской спортсменки Юлии Степановой, которая одной из первых привлекла внимание к проблеме допинга в российском спорте.

Как рассказывала Степанова, после того как она сама принимала допинговые препараты, один из лидирующих экспертов по допингу Сергей Португалов заверял ее в том, что она может принимать участие в национальных соревнованиях и, даже если тесты на допинг окажутся положительными, он позаботится о том, чтобы "все было шито-крыто".