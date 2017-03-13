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На сайте YouTube появилось видео, автор которого попытался представить, как будет выглядеть iPhone 8, основываясь на слухах о смартфоне, которые публиковались в прессе.

По замыслу дизайнера интерфейсов Vianney le Masne, флагман Apple следующего поколения станет практически полностью безрамочным - всю нижнюю часть устройства, где находится кнопка "Домой", будет занимать экран с закругленными краями (сканер отпечатка пальца, по всей видимости, будет встроен непосредственно в экран).

Верхняя же часть экрана как считает дизайнер, не дотянется до верхнего торца и будет выглядеть так же, как и в нынешних iPhone. Заднюю крышку автор видео демонстрировать не стал.

Не менее любопытное видео другого концепта iPhone 8 появилось на YouTube на прошлой неделе. Его авторы, правда, уверены, что экран займет всю фронтальную поверхность, а дизайн будет напоминать самую первую модель iPhone.

Заметим, что все устройства на видео являются лишь концептами.

Источник: Российская Газета