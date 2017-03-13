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Совет Евросоюза сегодня продлил до 15 сентября действие индивидуальных ограничительных мер против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ЕС считает ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. В настоящее время в санкционном списке находятся 150 человек и 37 юридических лиц.

Напомним, 15 сентября 2016 года ЕС продливал срок действия черного списка физических лиц и организаций на полгода. В черный список входят представители российских властей, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства ДНР и ЛНР. Этот список для России и Украины — один из трех независимых пакетов антироссийских санкций ЕС. Помимо него до конца июня 2017 года действуют торговые и визовые ограничения в отношении Крыма.

Источник: kommersant.ru