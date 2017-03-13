Евросоюз продлил на полгода санкции против россиян (2)

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В мире | 13 марта 2017 года, 15:23

Совет Евросоюза сегодня продлил до 15 сентября действие индивидуальных ограничительных мер против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ЕС считает ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. В настоящее время в санкционном списке находятся 150 человек и 37 юридических лиц.

Напомним, 15 сентября 2016 года ЕС продливал срок действия черного списка физических лиц и организаций на полгода. В черный список входят представители российских властей, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства ДНР и ЛНР. Этот список для России и Украины — один из трех независимых пакетов антироссийских санкций ЕС. Помимо него до конца июня 2017 года действуют торговые и визовые ограничения в отношении Крыма.

Источник: kommersant.ru

Комментарии 2
Пока живут на свете дураки1 час назад
Евросоюз давно "прострелил"себе обе ноги,связавшись с бандеростаном.Сделав глупую подлость в виде переворота,превратив страну в помойку и гангстера,сама еуропа села в лужу.Но,как всегда подставила по полной карманных шавок и собственных крестьян.Ответные санкции от России гораздо больнее и эффективнее.Так вам и надо.
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я вам27 минут назад
Росссию они решили наказать...
Бу га га.
Сами отгребли по самые не балуй.
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