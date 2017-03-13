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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, совершающий турне по Азии и Ближнему Востоку, прибыл с официальным визитом в Японию, став первым саудовским монархом, посетившим эту страну за последние 46 лет, сообщает японская газета Mainichi. До этого Салман посещал Японию в качестве наследного принца, отмечает AP.

По данным Mainichi, визит Салмана начался в минувшее воскресенье, 12 марта. 81-летний король прибыл в Токио вместе со своей многочисленной свитой на 10 самолетах.

В аэропорту Ханеда короля встречал крон-принц Японии Нарухито. Салман спустился из самолета по специальному трапу-эскалатору, после чего он и наследник японского престола обменялись приветствиями.

По данным AP, вместе с Салманом в Японию прибыли несколько сотен представителей саудовских деловых кругов. Делегация пробудет в Японии четыре дня - до среды, 15 марта.

За это время Салман должен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает сайт Министерства иностранных дел Японии. Также ожидается, что король отобедает с японским императором Акихито, утверждает Mainichi.