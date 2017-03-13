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Ученые из университетов Южной Калифорнии и Индианы провели исследование, в результате которого выяснилось, что 15% всех аккаунтов в Twitter — фальшивые. Результаты были опубликованы в журнале препринтов arXiv.

Более 48 млн из 319 млн аккаунтов Twitter оказались страничками ботов. При этом они взаимодействовали с другими пользователями: ретвитили их и добавляли твиты в избранное.

Исследователи определяли ботов по ряду факторов: анализировали друзей, содержание сообщений, интервалы между твитами, описание профилей и эмоциональную окраску сообщений.

Так, ученые отметили, что боты общаются в неформальном стиле короткими предложениями. По словам авторов статьи, не все боты бесполезны, некоторые созданы для предупреждения людей о стихийных бедствиях и распространения новостей и важной информации. Но большая часть фальшивых аккаунтов имитирует поведение человека, используется в политических и террористических целях: для вербовки и разжигания ненависти.

Оценка исследователей превысила официальную оценку Twitter. Согласно данным социальной сети, около 8,5% активных пользователей являются ботами. Ученые же назвали ботами от 9% до 15% пользователей Twitter.