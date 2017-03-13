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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал участие певицы Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе «Евровидение» очередной провокацией со стороны России. Об этом сообщает LIGA.net.

Ранее украинские власти предупредили, что Самойлову могут не пустить в Киев, если она будет делать политические заявления и публично поддерживать присоединение Крыма.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит данные о возможных визитах Самойловой в Крым.

«СБУ проверяет ее, есть заявление. Я считаю, что закон должен быть один для всех», – заявил Климкин.

По его словам, Россия в течение уже многих лет «занимается провокациями».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Украины.

«Ну все, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово «Донбасс»: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее», — подчеркнула Захарова.