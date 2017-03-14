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Около 14 миллионов граждан США потеряют медицинскую страховку к 2018 году после принятия нового республиканского законопроекта в области здравоохранения.

Об этом свидетельствуют данные анализа внепартийного Бюро по бюджету при Конгрессе США.

К 2026 году без страховки останутся уже 24 миллиона человек. Обновленная система медицинского страхования позволит федеральному бюджету сэкономить порядка 337 миллиардов долларов за 10 лет.

Она придет на смену ныне существующей системе Obamacare.

В конгрессе сейчас рассматривается законопроект "Об американской медицинской помощи", подготовленный республиканцами. Одна из главных его особенностей - отмена обязательной покупки медицинской страховки, а также введение ряда налоговых льгот и перераспределение субсидий.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал упразднить "Обамакер".

Закон "О защите пациентов и доступном медобслуживании", более известный как Obamacare, был подготовлен по инициативе Барака Обамы и принят в 2010 году, когда Демократическая партия имела подавляющее преимущество в обеих палатах конгресса.

Тогда закон не получил ни единого голоса от республиканской фракции. То голосование многие считают историческим, поскольку до этого ни одна другая грандиозная реформа в социальной сфере не была принята в США голосами лишь одной партии.

Сторонники закона отмечают, что благодаря реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн американцев больше, чем раньше.

Подавляющее большинство обладателей новой страховки получают дотации от государства.

Чтобы казна могла себе это позволить, Obamacare обязывает всех американцев завести себе страховку. В противном случае они должны платить штраф, составляющий в среднем 995 долларов в год.

Так как страховка все равно стоит дороже, некоторые американцы предпочитают обходиться без нее и просто платят положенный штраф. При этом критики закона говорили, что конституция запрещает государству заставлять людей что-то у него покупать.