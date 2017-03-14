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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина выставила на продажу автомобиль, подаренный ей за победу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом 22-летняя гимнастка написала на своей странице в Instagram.

«Друзья, продаю свою машину! BMW X6 xDrive35i! Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», — написала Мустафина.

3 ноября Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева. В настоящее время спортсменка беременна.

Летом прошлого года подаренный в Кремле автомобиль продала выигравшая ОИ синхронистка, чье имя не называется. О намерении продать подаренную машину также заявляла пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Играх в Рио две серебряные медали.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье. По окончании соревнований 22-летняя гимнастка заявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры.