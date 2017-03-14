Макаревич: мне нас**ть на мнение Верховной Рады о российском участнике «Евровидения» (5)

фото

В мире | 14 марта 2017 года, 12:57

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в интервью порталу nsn.fm резко заявил, что его не интересует мнение депутатов Верховной Рады Украины по поводу конкурсанта от России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой, которую пригрозили не пустить в Киев при определенных обстоятельствах (аудио слушайте здесь).

«Не могу оценить выбор [российского участника "Евровидения"], потому что я не следил за процессом, за отборочными конкурсами. Я не слышал, как она [Юлия Самойлова] поет, а это единственный контекст, который меня интересует. И мне насрать на депутатов Рады: Геращенко и прочих, простите. Будет глупо, если [Самойлову] не пустят. Вот и все, что могу сказать», - заявил НСН Андрей Макаревич.

Напомним, ранее стало известно, что власти Украины могут не пустить Юлию Самойлову на Украину, если она станет делать публичные политические заявления в поддержку Крыма и Донбасса. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Самойловой дадут «зеленый свет» только если не будет публичных политических высказываний.

Российская певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова исполнит на песенном конкурсе песню Flame Is Burning.

Комментарии 5
Вася2 часа назад
Чего это вдруг Макаревич перекрасился? неужели на его концерты в России стали меньше ходить?
2
Ответить
Экономь многоточия!2 часа назад
Михаил, унылый юморист - это ты. :)
4
Ответить
Михаил2 часа назад
И что в итоге хотел сказать освистанный всеми в России Макаревич? Что ему "насрать на депутатов Рады", которых он ещё недавно боготворил? Пошло... Скучно... Скабрёзно... Убого... Уныло... Как на кладбище юмористов постылых, у забытой, заброшенной чьей-то могилы...
О, Боже!.. Помилуй!..
3
Ответить