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Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в интервью порталу nsn.fm резко заявил, что его не интересует мнение депутатов Верховной Рады Украины по поводу конкурсанта от России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой, которую пригрозили не пустить в Киев при определенных обстоятельствах (аудио слушайте здесь).

«Не могу оценить выбор [российского участника "Евровидения"], потому что я не следил за процессом, за отборочными конкурсами. Я не слышал, как она [Юлия Самойлова] поет, а это единственный контекст, который меня интересует. И мне насрать на депутатов Рады: Геращенко и прочих, простите. Будет глупо, если [Самойлову] не пустят. Вот и все, что могу сказать», - заявил НСН Андрей Макаревич.

Напомним, ранее стало известно, что власти Украины могут не пустить Юлию Самойлову на Украину, если она станет делать публичные политические заявления в поддержку Крыма и Донбасса. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Самойловой дадут «зеленый свет» только если не будет публичных политических высказываний.

Российская певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова исполнит на песенном конкурсе песню Flame Is Burning.