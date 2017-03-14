Суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе (1)

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В мире | 14 марта 2017 года, 14:12

Европейский суд в Люксембурге разрешил работодателям запрещать сотрудницам-мусульманкам носить на рабочем месте хиджаб, передает BBC.

Такое решение высшая судебная инстанция ЕС вынесла по иску двух жительниц Франции и Бельгии, которые были уволены за отказ не носить хиджабы на работе.

Мусульманка из Бельгии работала в охранной компании G4S Secure Solutions, запрещающей своим сотрудникам носить на виду любые религиозные или политические символы, сообщало Reuters. Жительница Франции лишилась работы в IT-компании после того, как на ее хиджаб пожаловался один из клиентов.

Европейский суд, рассмотрев иск, пришел к выводу, что работодатели, запрещая своим сотрудникам ношение «заметных религиозных, философских или политических символов», не нарушают законы ЕС, а сам такой запрет не является «прямой дискриминацией».

Летом 2016 года власти нескольких курортных городов Франции ввели запрет на ношение на пляжах специального купального костюма для мусульманок — буркини. Такое решение было принято вскоре после теракта в Ницце. В конце августа высшая судебная инстанция Франции — Государственный совет — действие запрета на буркини приостановила.

Комментарии 1
Muslim56 минут назад
Я не знаю, на сколько надо быть ментально больным человеком, что бы тебе мешал платок на чьей-то голове. Просто платок, особенно, когда это исключительно личное и делается для себя, а не на показуху другим.

Тяжело соблюдать "законы", которые меняются как перчатки каждый месяц, и зачастую не в твою пользу.

Интересно, кипы и сикхские тюрбаны тоже запретят? Или они вдруг не являются демонстративными атрибутами? А кепка у охранника ни чьи чувства не задевает?
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