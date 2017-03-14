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На фотографиях первого совета женщин провинции Аль-Кассим в Саудовской Аравии присутствует 13 мужчин и ни одной женщины. На это обратило внимание «Би-би-си».

Отмечается, что в момент фотографирования женщины находились в другой комнате и общались с мужчинами по видеосвязи.

Инициатива создания совета женщин принадлежит губернатору провинции Аль-Кассим принцу Фейсалу бен Мишаль бин Сауду.

«В регионе Кассим мы рассматриваем женщин, как сестер для мужчин. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы открывать все больше и больше возможностей для женщин и девочек», — сказал принц Фейсал.

«Би-би-си» сравнило фотографию с совета с фотографией президента США Дональда Трампа во время подписания новой политики в отношении абортов, на которой также были только мужчины и не присутствовало ни одной женщины.

Ранее сообщалось, что женщинам Саудовской Аравии позволят работать в качестве фельдшеров и оптометристов в магазинах оптики.