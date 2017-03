В мире |

На фотографиях первого совета женщин провинции Аль-Кассим в Саудовской Аравии присутствует 13 мужчин и ни одной женщины. На это обратило внимание «Би-би-си».

Отмечается, что в момент фотографирования женщины находились в другой комнате и общались с мужчинами по видеосвязи.

Women missing from photos of launch of girls' council in #Saudi#Arabia province #al-Qassim https://t.co/c30J37ipnd pic.twitter.com/1temSMio7J