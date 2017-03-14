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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что в западной части Украины развивается сепаратизм. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Страну раскачали просто до кризиса. Сейчас мы видим, что сепаратизм развивается на Западной Украине. Выдаются румынские паспорта, просто уже тысячами. «Галицко-Волынское княжество» провело большое совещание», — заявила она.

По ее словам, мэр Львова Андрей Садовый хочет стать президентом «Галицко-Волынского княжества» — так называлось государство периода распада Киевской Руси, созданное в результате объединения Волынского и Галицкого княжеств.

«Садовый хочет стать президентом Галицко-Волынского княжества, потому что прекрасно понимает, что президентом Украины ему стать не светит», — заявила Савченко.

По ее словам, во время чаепития Садового и президента Украины Петра Порошенко, состоявшегося 11 марта, они говорили не о пленных, а о «дерибане страны».

«Попив чая с Порошенко за тяжелым разговором, как он сказал, о пленных. А разговор, конечно же, был не о пленных, разговор был о дерибане страны. Не договорились. И теперь пошла раскачка», — сказала Савченко.

Ранее сообщалось, что СБУ допросила Савченко по делу о терроризме после визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).