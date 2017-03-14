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Министр юстиции Германии Хайко Маас подготовил законопроект о введении миллионных штрафов за разжигание ненависти и распространение ложных новостей в соцсетях.

Согласно документу, администрация соцсетей будет обязана оперативно реагировать на поступающие жалобы и в течение семи дней удалять весь нелегальный контент. Если же пост содержит очевидное нарушение закона, то он должен быть удален в течение 24 часов.

Неисполнение этих требований будет наказываться штрафом в 5 млн евро для сотрудников, ответственных за обработку жалобы, и 50 млн евро для компании, говорится в тексте законопроекта.

Два года назад Маас объявил о создании специальной рабочей группы для борьбы с "распространением ненависти в интернете", которая должна была сотрудничать с администрацией "Фейсбука" и "Твиттера", чтобы регулировать сетевой контент.

По словам министра, с тех пор руководство соцсетей стало более внимательным к этой проблеме, однако принимаемых мер недостаточно.

Согласно результатам исследования, которые цитирует минюст Германии, сегодня модераторы "Фейсбука" удаляют 39% контента, на который жалуются пользователи, а "Твиттер" - лишь 1% подобных постов.

"Это недопустимо, чтобы компании получали огромную прибыль от соцсетей и в то же время уклонялись от обязанностей по борьбе с распространением ненависти", - заявила министр по делам семьи Германии Мануэла Швезиг.