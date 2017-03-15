CNN выпустил фильм о Путине - "Самый могущественный человек в мире" (8)

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В мире | 15 марта 2017 года, 07:49

В эфире американского телеканала CNN был показан документальный фильм про президента России Владимира Путина - "Самый могущественный человек в мире". Фрагменты расследования журналистов покажут в выпусках новостей на телеканале "Звезда".

По утверждению авторов фильма, Владимир Путин обвинил Хиллари Клинтон в попытке переворота в 2011 году: якобы именно она устроила беспорядки, поддержав оппозицию, заявив о том, что власти "устроили театр" на выборах российского президента в 2011 году.

Как заявили журналисты, после победы Путин не забыл женщину, которая "попыталась нанести удар по нему", и намекнули, что российский президент вмешался в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом есть и позитивные оценки работы российского президента. К примеру, CNN отмечает невероятную трансформацию Москвы, как города: за последние 30 лет столица РФ превратилась в роскошный город, близкий к Дубаю по своему уровню.

Кроме того, в фильме косвенно обвинили Кремль и Путина в устранении Бориса Немцова из-за того, что последний сделал ряд публикации о благосостоянии президента РФ.

Источник: TOPnews
Комментарии 8
каджич2 часа назад
Для поддержания настоящего порядка в России даже не приходится применять собак.газ.лошадей.резиновые пули.шумовые гранаты.сердечные приступы.блокирование расчетных карт.как это делают западные режимы.Не приходилось и высаживать сотни тысяч наемников для уничтожения стран по подозрению в разрушении двух домов.как США.Но самое главное.что Путин огласил на Мюнхенской встрече.показав миру.кто волк в стаде овец.Прекратил.убийство россиян.террористическую войну в городах России.объявленную чеченскими бандами Дудаева.Не допустил резню крымчан и новороссов.режимом киевских отморозков.
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GM1 час назад
Все, что снято Голливудом-уже вранье.
Тут бы еще снять и добавить что-нибудь из Болливуда, в Индийском стиле.
Вряд ли кто-нибудь из мировыхлидеров сможет прилизиться, а тем более обогнать Путина по популярности
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Sedna1 час назад
Эх вот ведь как. А я думала, что всё самые-при самые могущественные люди живут в Прибалтике и Польше... Незадачка-то какая...
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