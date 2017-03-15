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Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что прошел курс лечения от алкогольной зависимости и намерен продолжать бороться с тягой к спиртному.

"Я завершил курс лечения алкогольной зависимости; это то, с чем я боролся в прошлом и чему буду продолжать противостоять. Я хочу полноценно прожить свою жизнь и быть лучшим отцом, каким я могу быть", - написал Аффлек на своей странице в "Фейсбуке".

Актер поблагодарил свою супругу, родственников и друзей за поддержку и отметил, что это "первый из многих шагов на пути к полному восстановлению".

Ранее Аффлек уже лечился от алкогольной зависимости в 2001 году.

"Я оказался в клинике из-за того, что мне было 29 лет, я слишком много веселился и не ощущал границ. Я хотел прояснить мысли в голове и попытаться понять, кем я хочу быть", - признавался Аффлек в интервью изданию Hollywood Reporter в 2012 году.

44-летний Аффлек - лауреат двух премий "Оскар", за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" и как продюсер за фильм "Операция "Арго". При этом он неоднократно становился лауреатом антипремии "Золотая малина" как худший актер года.