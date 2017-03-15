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Семья доцента Пусанского национального университета Роберта Келли мгновенно прославилась на весь мир, после того как в пятницу по соцсетям разлетелся фрагмент его интервью Би-би-си, которое было прервано внезапным появлением в комнате детей и последовавшей за этим уморительной сценой на заднем плане.

После того как страсти немного улеглись, ведущий Би-би-си Джеймс Менендес, который брал у Келли интервью, вновь связался с доцентом, чтобы поговорить о внезапно обрушившейся на него известности и задать пару вопросов, по поводу которых велись жаркие споры в соцсетях.

Роб Келли: Это что-то невероятное - конечно, мы совсем не ожидали подобного внимания и ничего подобного в нашей жизни раньше не случалось. Нам оборвали все телефоны, прислали сообщения в "Твиттере" и "Фейсбуке": пожалуйста, свяжитесь с Би-би-си, мы хотим взять еще одно интервью.

Джеймс Менендес: В прошлый раз у нас не вышло как следует познакомиться с вашей семьей - обстоятельства не очень располагали. Пожалуйста, представьте нам свою очаровательную жену и ваших детей.

Р.К.: Это моя жена Чона Ким. Это мой сын Джеймс (корейский вариант его имени - Юсок), а это Мэрион (Ена) - они оба Келли.

Д.М: Я очень рад, наконец, познакомиться с вами как следует и поговорить, а не просто смотреть, как вы бегаете за заднем плане. Чона, что вы пережили за последние несколько дней?

Чона Ким: Иногда было тяжеловато, но мы, вроде, справились. (улыбается, смотрит на мужа) Мы в порядке! Все лучше и лучше!

Д.М.: После публикации этого видео вы стали самой известной семьей мира.

Р.К.: Да, и мы совсем этого не ожидали! На нас лавиной хлынул поток каких-то комментариев, вопросов, мнений… Одна женщина спросила меня, не ясновидящий ли я. Может, я вижу в небе какие-то знаки или что-нибудь подобное? Нас захлестнула волна имейлов от разных СМИ со всякими настойчивыми просьбами. Мы не отвечали - и я прошу прощения, если со стороны это выглядело так, как будто мы всех игнорируем - на самом деле, мы просто не знали, что и как отвечать.

Д.М.: Когда вы сами пересмотрели этот эфир - а вы, конечно же, его смотрели, наверное, не раз - вы сами оценили, насколько прекрасная комедия положений происходила там на заднем плане?

Р.К.: Да, конечно! Мы его пересмотрели много раз, и наши семьи тоже, и все наши знакомые. И мы сошлись во мнении, что это очень смешно. Так что я понимаю, почему людям так нравится смотреть это видео о том, как обычная семья совершенно неожиданно для себя случайно оказалась в кадре. Это понятно.

Д.М.: Самую смешную роль в этой комедии положений сыграла Чона - тем, как она порхала на заднем плане, пытаясь собрать по комнате Мэрион и Джеймса. А вам самим потом это тоже было смешно?

Ч.К.: Да, мы очень смеялись! Хотя и переживали немного…

Р.К.: На самом деле, мы переживали, что Би-би-си больше никогда не будет нам звонить. Серьезно! Это была наша первая мысль: мы совершенно испортили отношения с вами!

Д.М.: А можете рассказать, как это вообще случилось? Понятно, что дверь не была заперта, но мне больше интересна реакция Чона - когда вы поняли, что дети проникли в комнату, чем вы были заняты?

Ч.К.: Я записывала вашу программу! Когда Роб дает интервью в прямом эфире, я обычно смотрю эфир и записываю его…

Р.К.: …В соседней комнате есть телевизор.

Д.М.: То есть вы смотрели его в соседней комнате.И у вас, наверное, сердце в пятки ушло, когда вы увидели, как в комнату входит Мэрион?

Ч.К.: Я сразу побежала туда! В тот момент у меня даже не было времени о чем-то подумать, я просто как будто отключилась!

Д.М.: То есть вы увидели, что происходит по телевизору, в прямом эфире.Сначала как Мэрион заходит в комнату, а за ней и Джеймс…

Ч.К.: Да, но штука в том, что такие скайп-интервью ты видишь в эфире с небольшой задержкой. И я не успела увидеть, как зашел еще и он…

Р.К.: Задержка - примерно секунд 20 - между тем, как я что-то говорю, и эфиром, который можно смотреть в гостиной. Так что моя жена не поняла, что именно происходит. Она увидела, как в комнату заходит Мэрион, только через 20 секунд после того, как это случилось на самом деле. Поэтому она так и влетела в комнату. Так вот снимаешь клип - и тут дети заходят. Я просто сглупил и не запер дверь. Это, конечно, моя вина.

Д.М.: А как вы отнеслись к предположению, которое высказали многие посмотревшие, что Чона - это няня, а не мама Мэрион и Джеймса?

Ч.К.: (смеется) Нет, я жена Роба, а не няня. Кому-то показалось еще, что я излишне резко вытащила детей из комнаты. Я просто делала все, что могла в этой чрезвычайной ситуации. Я потом извинилась перед Мэрион.

Д.М.: Но вас не обидело предположение, что Чона - не ваша жена, а ваша няня?

Р.К.: Ну да, было не очень приятно…

Ч.К.: Но мы не стали ввязываться ни в какие сетевые споры. Я надеюсь, что люди просто посмеются над этим видео, а не будут ругаться по его поводу. Я не няня - это факт, так что я надеюсь, люди перестанут спорить и ругаться.

Д.М.: Вы сидели в эфире с совершенно невозмутимым лицом - но о чем вы думали, когда поняли, что в комнате нежданные гости?

Р.К.: При разговоре по "Скайпу" ты же видишь и свою картинку, так что я увидел Ену на экране, как только она открыла дверь. Я надеялся, что моя жена это рано или поздно заметит и найдет способ выманить ее из комнаты. На видео видно, как я пытаюсь как будто спрятать дочь рукой за стул - это потому что именно там в этой комнате, которая служит мне рабочим кабинетом, у нас хранятся игрушки и детские книжки. Я надеялся, что, может быть, она возьмет какую-нибудь книжку почитать - хоть на полминуты, чтобы можно было просто по-быстрому закончить интервью.

А вот когда в комнату въехал сын на ходунках - тут уж все, я понял, что ровным счетом ничего не могу сделать. Думал, может, вы сами прервете интервью, а я пока посижу тут, не меняя выражения лица и делая вид, что ничего не происходит - авось пронесет.

Д.М.: Тут уже я должен принести вам свои извинения за то, что не прервал интервью в этот момент. Я мог, конечно, но если бы я это сделал, то сколько людей не смогли бы получить удовольствие от этой прекрасной сцены! И еще один вопрос я обязан вам задать: что на вас было надето? Просто многие зрители высказали предположение, что вы не встали со стула просто потому, что были в пижамных штанах. Или, может, даже вовсе без штанов, потому что был уже поздний вечер.

Р.К.: (смеется, показывает штаны) Нет, на мне были штаны!

Ч.К.: На самом деле, в тот вечер у нашей дочери была вечеринка в саду в честь дня рождения, так что мы были в нормальной, цивильной одежде.

Р.К.: В обычной одежде, да. И все это не было постановкой. Кое-кто говорил, что это все постановка, что мы специально это сделали, чтобы привлечь к себе внимание. Нет, это неправда.

Ч.К.: У нас есть фото с вечеринки в детском саду! (смеется)

Д.М.: Нет, очевидно, что это не могло быть постановкой. Просто хронология сложилась идеально. Причем мне больше всего понравился один эпизод: вы все еще смотрели в камеру, но в какой-то момент просто в отчаянии закрыли глаза с тем самым, знакомым каждому родителю выражением лица: "Пожалуйста, хоть бы это кончилось! Хоть бы они ушли!"

Р.К.: Ну да! С одной стороны, я не хочу, чтобы мои дети думали, что им нельзя заходить в мою комнату. На видео видно, что дочь входит в комнату, пританцовывая, - она явно чувствует себя очень комфортно и раскованно. С другой стороны, сложно работать, когда дети шмыгают туда-сюда. И это вечная проблема баланса для людей, которые иногда работают из дома.

Д.М.: Знаете, что еще мне написали зрители в соцсетях? Что вы должны подарить своей супруге какой-нибудь поход в спа-салон - за всё, что она сделала в этом видео.

Р.К.: Это безусловно. Моя жена вне всяких сомнений заслужила медаль за то, как она заботится о нашей семье. Это правда - и спасибо за идею!