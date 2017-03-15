Российского волейболиста сняли с рейса из-за слишком длинных ног (3)
В мире | 15 марта 2017 года, 11:05
Игрока новоуренгойской волейбольной команды "Факел" Александра Кимерова высадили из самолета авиакомпании "Победа" из-за того, что он не поместился на своем месте.
Как написал в своем Facebook журналист Петр Кондаков, спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, "банально не поместился" на кресле, указанном в его посадочном талоне, из-за чего пересел на свободное место в проходе.
По информации RT, в итоге стюардесса пожаловалась пилоту, что ноги Кимерова мешают проходу, после чего командир экипажа вызвал наряд полиции, который и высадил волейболиста из самолета.
В итоге рейс был задержан на 40 минут, а Кимерову пришлось лететь следующим самолетом.
Фото: скриншот видео
Источник: TOPnews
Беспредел☹️
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Полный дибелизм....
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жирных не высаживают,а высоких да,а может это гражданство....
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