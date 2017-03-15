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Игрока новоуренгойской волейбольной команды "Факел" Александра Кимерова высадили из самолета авиакомпании "Победа" из-за того, что он не поместился на своем месте.

Как написал в своем Facebook журналист Петр Кондаков, спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, "банально не поместился" на кресле, указанном в его посадочном талоне, из-за чего пересел на свободное место в проходе.

По информации RT, в итоге стюардесса пожаловалась пилоту, что ноги Кимерова мешают проходу, после чего командир экипажа вызвал наряд полиции, который и высадил волейболиста из самолета.

В итоге рейс был задержан на 40 минут, а Кимерову пришлось лететь следующим самолетом.

Фото: скриншот видео