Кобзон считает, что Россия должна отказаться от "Евровидения-2017" (2)
«Не нужно России принимать участие в «Евровидении-2017», – сказал артист.
По его словам, Штаты в 1980 году не принимали участия в Олимпийских играх и ничего не потеряли, и Россия ничего не потеряет от того, что не даст русофобам повод издеваться над собой.
Кобзон вновь отметил, что не посоветовал бы певице Юлии Самойловой ехать в Киев, и дело не в угрозе разбирательства с правоохранительными органами Украины.
Как пояснил артист, участие Самойловой в «Евровидении» – лишний повод «мракобесам-националистам» ерничать по поводу России.
Ранее сообщалось, что Кобзон выступил против участия российского конкурсанта в музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
«Евровидение-2017» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. Российский участник выступит во втором полуфинале 11 мая. Песня, с которой Юлия Самойлова выйдет на сцену, называется «Flame Is Burning», ее написал Леонид Гуткин, которому помогали Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Латвию будет представлять группа Triana Park с песней "Line".