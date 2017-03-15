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Россия должна отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, как в свое время США отказались участвовать в Олимпиаде-1980 в Москве, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Не нужно России принимать участие в «Евровидении-2017», – сказал артист.

По его словам, Штаты в 1980 году не принимали участия в Олимпийских играх и ничего не потеряли, и Россия ничего не потеряет от того, что не даст русофобам повод издеваться над собой.

Кобзон вновь отметил, что не посоветовал бы певице Юлии Самойловой ехать в Киев, и дело не в угрозе разбирательства с правоохранительными органами Украины.

Как пояснил артист, участие Самойловой в «Евровидении» – лишний повод «мракобесам-националистам» ерничать по поводу России.

Ранее сообщалось, что Кобзон выступил против участия российского конкурсанта в музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве.

«Евровидение-2017» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. Российский участник выступит во втором полуфинале 11 мая. Песня, с которой Юлия Самойлова выйдет на сцену, называется «Flame Is Burning», ее написал Леонид Гуткин, которому помогали Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Латвию будет представлять группа Triana Park с песней "Line".