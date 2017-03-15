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Пассажирка рейса "Пекин – Мельбурн" получила многочисленные ожоги лица, рук и шеи из-за взрыва батареи в ее беспроводных наушниках, сообщает управление транспортной безопасности Австралии (ATSB).

Инцидент произошел на третьем часу полета. По словам пострадавшей, она спала, когда раздался взрыв. Повернувшись, девушка почувствовала жжение на лице. "Я схватилась за лицо, и наушники упали мне на шею", — рассказала она, добавив, что затем бросила их на пол.

Бортпроводники быстро отреагировали на инцидент, положив наушники в емкость с водой. По словам девушки, к этому моменту батарея и крышка устройства успели расплавиться.

До приземления самолета в салоне ощущался запах жженной пластмассы и проводки, пассажиры кашляли и задыхались.

Как установили в ATSB, вероятной причиной взрыва было возгорание батареи. В связи с этим управление транспортной безопасности призвало пассажиров проявлять осторожность при перевозке беспроводных наушников в самолетах.

Ранее, в 2016 году инциденты с возгораниями батарей смартфонов Samsung вынудили производителя приостановить продажи модели Galaxy Note 7. Ряд авиакомпаний запретил брать эти смартфоны на борт самолетов.

Фото: Australian Government