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В мексиканском городе Окотлан насильно разоружили и задержали всех полицейских, сообщило единое командование полицейских сил штата Халиско при местной прокуратуре.

Причиной могли стать подозрения в том, что в их ряды проникли преступники, сообщает портал Informador и добавляет, что пока эту информацию не озвучили официально.

По данным прокуратуры, за порядком в Окотлане пока будут следить полицейские, подчиняющиеся властям Халиско.

Задержанных доставят в Гвадалахару, где им предстоит пройти доскональную проверку. После этого примут решение о том, могут ли они продолжить работу или будут уволены.

Окотлан стал печально известен в марте 2015 года, когда группа бандитов напала на патруль недавно созданной жандармерии Мексики. Были убиты 11 человек, в том числе пять жандармов, еще восемь получили ранения. Власти провели расследование и задержали четырех сотрудников местной полиции, которые могли быть связаны с нападавшими.