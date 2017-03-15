В мире |

На съемках российского политического ток-шоу "Право голоса" произошел скандальный инцидент. Гость студии, член российского ПЕН-Центра, писатель, философ и журналист Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в странах Балтии не совладал со своими эмоциями и метнул стакан в сторону ведущего ток-шоу Романа Бабаяна.

Эксперты обсуждали политику стран Балтии по отношению к русскоязычному населению, наличие войск НАТО на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также исходящую от них угрозу.

Вспышку гнева у Веллера вызвали слова ведущего, что в Эстонии никогда не давали гражданства всем желающим, на что писатель не совладал с эмоциями и закричал: "Не смей врать, мне давали,веди сам свою передачу".

"В дискуссии было две стороны, диалог был довольно корректный. Мы говорили об отношении прибалтийских государств к русским жителям, которых лишили гражданства, у которых украли право собственности и лишили политических прав. Мы говорили о расизме по отношению к русским", - рассказал порталу "Ридус" участвовавший в съемках передачи правозащитник Дмитрий Линтер.

По словам Литера, неожиданно писатель Михаил Веллер устроил скандал и бросил в ведущего стакан, не соглашаясь с его достаточно корректно высказанной позицией, после чего публицист, по словам Линтера, "психанул и ушел".

"Я ценю его творчество, оно великолепно. Но когда он столкнулся с людьми, которые знают суть проблемы изнутри, которые занимаются серьезным и небезопасным процессом защиты прав наших соотечественников, русского населения Прибалтики, он просто не смог принять правду", — добавил правозащитник.

Стоит отметить, что потасовки и ранее случались на съемках ток-шоу "Право голоса" с Романом Бабаяном. Так, дракой закончилась одна из передач, посвященная ситуации на Украине.