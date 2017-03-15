В Лондоне рядом с синагогой появился знак "Осторожно, евреи!" (2)
На севере Лондона на фонарном столбе по соседству с синагогой появился дорожный знак в форме красного треугольника, в центре которого изображен мужской силуэт в традиционном для ортодоксальных иудеев одеянии - длинном кафтане и шляпе.
Это произошло в районе Стамфорд-Хилл, значительную часть населения которого составляют ортодоксальные иудеи.
Местная добровольная еврейская дружина Shomrim NE London сообщила об этом знаке в полицию во вторник вечером и разместила его фотографию в своем аккаунте в "Твиттере", добавив, что его появление вызвало "тревогу и озабоченность" в местной еврейской общине.
'Beware of Jews' sign appears in North London https://t.co/D9mQvZwkJE pic.twitter.com/TtnF5fDQEP— BBC News (UK) (@BBCNews) 15 марта 2017 г.
В среду знак с ортодоксальным иудеем удалили сотрудники районного совета Хакни.
Как рассказал Би-би-си один из активистов дружины Shomrim, Барри Бард, особое беспокойство у его коллег вызвал тот факт, что это акция явно была тщательно спланирована.
"Жителям Стамфорд-Хилла, к большому сожалению, не привыкать к антисемитским выходкам, но в большинстве случаев это - словесные оскорбления или даже проявления насилия. Тот, кто устроил это [водружение дорожного знака], совершенно очевидно предпринял определенные усилия с тем, чтобы причинить жителям района беспокойство и вселить в них страх".
Дайан Эббот, теневой министр внутренних дел и депутат парламента от лондонского округа Хакни, в чью юрисдикцию входит Стамфорд-Хилл, назвала эту акцию "отвратительной и неприемлемой". Другой депутат-лейборист от соседнего округа Тоттенхэм, Дэвид Лэмми, сказал, что эта выходка демонстрирует "ужасное, подлое поведение, которому нет места в нашем обществе".
Би-би-си стало известно, что по соседству также были обнаружены похожие знаки с силуэтами пожилой женщины и мужчины с ожирением. По данным властей Хакни, в Стамфорд-Хилле проживают около 30 тысяч ортодоксальных иудеев. Это самая большая иудейская община в Европе.
Столько проблем в мире, а люди выясняют отношение по критериям цвета кожи и религий. Хиджаб запрещяют, евреями кошмарят.
Кто такую гейропу уважать будет? Правильно евреи сделали, что всю банковскую систему под себя подмяли. С вами только такой разговор.
Ещё раз показывает, что правое говно ни чем не лучше либералов. У одних - шкурный интерес, вторые - быдло и трусы. Миром будут править только храбрые и справедливые, но никак не такие трусы, которые изподтяжка делают.