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На севере Лондона на фонарном столбе по соседству с синагогой появился дорожный знак в форме красного треугольника, в центре которого изображен мужской силуэт в традиционном для ортодоксальных иудеев одеянии - длинном кафтане и шляпе.

Это произошло в районе Стамфорд-Хилл, значительную часть населения которого составляют ортодоксальные иудеи.

Местная добровольная еврейская дружина Shomrim NE London сообщила об этом знаке в полицию во вторник вечером и разместила его фотографию в своем аккаунте в "Твиттере", добавив, что его появление вызвало "тревогу и озабоченность" в местной еврейской общине.

В среду знак с ортодоксальным иудеем удалили сотрудники районного совета Хакни.

Как рассказал Би-би-си один из активистов дружины Shomrim, Барри Бард, особое беспокойство у его коллег вызвал тот факт, что это акция явно была тщательно спланирована.

"Жителям Стамфорд-Хилла, к большому сожалению, не привыкать к антисемитским выходкам, но в большинстве случаев это - словесные оскорбления или даже проявления насилия. Тот, кто устроил это [водружение дорожного знака], совершенно очевидно предпринял определенные усилия с тем, чтобы причинить жителям района беспокойство и вселить в них страх".

Дайан Эббот, теневой министр внутренних дел и депутат парламента от лондонского округа Хакни, в чью юрисдикцию входит Стамфорд-Хилл, назвала эту акцию "отвратительной и неприемлемой". Другой депутат-лейборист от соседнего округа Тоттенхэм, Дэвид Лэмми, сказал, что эта выходка демонстрирует "ужасное, подлое поведение, которому нет места в нашем обществе".

Би-би-си стало известно, что по соседству также были обнаружены похожие знаки с силуэтами пожилой женщины и мужчины с ожирением. По данным властей Хакни, в Стамфорд-Хилле проживают около 30 тысяч ортодоксальных иудеев. Это самая большая иудейская община в Европе.