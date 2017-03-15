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Заместитель наследного принца Саудовской Аравии и министр обороны страны Мухаммад Ибн-Салман аль-Сауд встретился накануне в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Это была первая встреча с момента инаугурации американского лидера с представителем королевской семьи и страны с мусульманским большинством. По результатам беседы принц назвал президента Соединенных Штатов "истинным другом мусульман" и похвалил его скандальный иммиграционный указ.

В ходе переговоров обсуждались многие насущные проблемы, сообщает ArabianBusiness.com. Среди прочего речь зашла о новой версии резонансного иммиграционного указа Трампа, запрещающего въезд в США граждан шести мусульманских стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии.

По мнению второго наследного принца Саудовской Аравии, инициатива президента США направлена на предотвращение въезда в Соединенные Штаты террористов. "Эта мера является суверенным решением, направленным на предотвращение проникновения террористов в Соединенные Штаты Америки", - заявил Мухаммад Ибн-Салман аль-Сауд. По его словам, "президент Трамп выразил свое глубокое уважение к религии ислама, считая ее одной из божественных религий, которая выступила с великими человеческими принципами, похищенными радикальными группировками".

В то же время старший советник наследного принца подчеркнул, что информация из Саудовской Аравии подтверждает наличие заговора против США, который тайно планировался в перечисленных в указе Трампа странах "группами, которые воспользовались тем, что они считают слабыми местами в системе обеспечения безопасности, для проведения операций против Соединенных Штатов Америки".

После встречи Мухаммад Ибн-Салман аль-Сауд выразил удовлетворение позитивным отношением и разъяснениями, полученными от Трампа, относительно его позиции в отношении ислама. По мнению принца, мнение президента США противоречит тому, что сообщают о нем СМИ. Трамп имеет беспрецедентное и серьезное намерение работать с мусульманским миром и отстаивать его интересы, заявил Мухаммад Ибн-Салман аль-Сауд, назвав американского лидера "истинным другом мусульман, который будет служить мусульманскому миру".

Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной вскоре после инаугурации Трампа, 27 января, в новом документе содержится запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак, фигурировавший в изначальном указе.