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Житель Швейцарии заплатил 158 тысяч долларов (160 тысяч франков) за автомобильный номер VS 1 на аукционе, который организовали власти кантона Вале на юго-западе страны. Об этом в среду, 15 марта, сообщается на сайте администрации региона.

Как уточняется, эта цена стала самой высокой, которую когда-либо платили за регистрационный знак транспортного средства в Швейцарии. Номер выставили на торги 15 февраля, и спустя ровно месяц появился победитель.

Знак состоит из букв VS, означающих регион Вале (Valais), и цифры 1. Именно из-за «первого» номера он считается уникальным. За него боролись 17 человек.

Имя и пол покупателя станут известны во время регистрации автомобиля с этим номером.

Аноним побил предыдущий рекорд, который поставил другой швейцарец из кантона Санкт-Галлен, заплативший 133 тысячи долларов (135 тысяч франков) за SG 1.

Аукцион, на котором выставлены «красивые» номера, проводится на странице Департамента дорожного движения и навигации (SCN). Вырученные средства власти Вале намерены потратить на покрытие дефицита бюджета.