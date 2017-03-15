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Японская компания Family Romance запустил сервис «проката» друзей для селфи Real Appeal. Пользователь может выбрать пол, возраст и другие характеристики своих компаньонов, сообщает Mashable.

Сервис позволяет арендовать как пару человек для домашней вечеринки, так и большое количество друзей для крупного торжества. Пользователи могут делать неограниченное количество фотографий. Как утверждает компания, сотрудники с радостью выступают в качестве подставных друзей, а клиенты получают хорошие фотографии для социальных сетей.

Два часа аренды одного человека стоят 70 долларов. Клиент оплачивает транспортные расходы «друга», еду и напитки, а также другие развлечения, в которых участвует сотрудник сервиса. Компания не отрицает, что в процессе общения люди могут подружиться по-настоящему.