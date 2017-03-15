В Центре стратегических коммуникаций НАТО StratCom заявили, что популярнейшая на протяжении десятилетий телевизионная юмористическая передача КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации".

Эксперты НАТО утверждают, что у Кремля есть доступ к специфической и стратегической аудитории, которая "готова служить режиму", сообщает RT. При этом в качестве "доказательств" StratCom приводит сценки из выступления команды "Парапапарам" (Москва) на фестивале "Голосящий КиВиН" (причем, еще от 2014 года).

В частности, речь идет о сравнении фото, где экс-президент США Барак Обама едет на велосипеде по парку, и интернет-мема с Владимиром Путиным, сидящим верхом на медведе (на видео — с 4-й минуты):

Кроме того, в исследовании приводится отрывок выступления этой команды, в котором артисты сравнили американский и русский народы, приписав гражданам США патриотизм, а россиянам — сумасшествие.

Авторы исследования полагают, что КВН процветает во многом из-за "особых отношений с Кремлем" владельца бренда (Александра Маслякова). Сам бессменный ведущий КВН в комментарии Life назвал эти "выводы" аналитиков НАТО бредом.

Прокомментировала это "исследование" экспертов НАТО со свойственной ей иронией и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем "Фейсбуке" она написала: "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками".

С юмором на это отреагировали пользователи и в комментариях к этой записи Захаровой. Так, один из них предположил, что в таком случае "Битва экстрасенсов" это метафизические войска, повлиявшие на выборы телепатией".