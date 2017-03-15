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Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации", сообщает РИА Новости.

Исследование, заказчиком которого выступило Министерство обороны Латвии, основано на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

В частности, речь идет о сравнении фото, где экс-президент США Барак Обама едет на велосипеде по парку, и интернет-мема с Владимиром Путиным, сидящим верхом на медведе (на видео — с 4-й минуты):

Кроме того, в исследовании приводится отрывок выступления этой команды, в котором артисты сравнили американский и русский народы, приписав гражданам США патриотизм, а россиянам — сумасшествие.

"КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — говорится в докладе Stratcom .

Сам ведущий КВН Александр Масляков в комментарии Life назвал выводы аналитиков НАТО бредом.

"Ну наконец-то НАТО обратило внимание! Что же я, буду бред комментировать?" — сказал Масляков.

Прокомментировала заявление экспертов НАТО и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Facebook она написала:

"Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками".