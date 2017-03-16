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По данным опросов на выходе с избирательных участков, крупнейшей партией в будущем парламенте станет партия нынешнего премьера Марка Рютте, значительно опережающая правого популиста Герта Вилдерса.

Расчет, основанный на данных экзит-полла по заказу нидерландской национальной телерадиовещательной компании NOS, показывают, что умеренно правая Народная партия за свободу и демократию (VVD) во главе с Рютте получит 31 из 150 мест в будущем парламенте против 19 у Партии свободы (PVV) Вилдерса.

Также по 19 мест достанется Христианско-демократической партии и либеральной партии Д66.

Другие опросы тоже показывают, что партия Вилдерса не выйдет на первое место.

"Спасибо всем, проголосовавшим за PVV. Мы завоевали кресла в парламенте! Это первая победа. Рютте меня еще увидит", - написал Вилдерс в "Твиттере".

Вилдерс, вдохновлявшийся успехом Дональда Трампа в США, активно использовал в ходе кампании антииммигрантские и антиисламские лозунги и резко нападал на марокканскую и турецкую общину Нидерландов.

В парламент Нидерландов, как правило, проходит множество партий, ни одна из которых не набирает абсолютное большинство, так что все правительства страны на протяжении уже более 100 лет оказываются коалиционными.