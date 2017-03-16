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Член жюри Клуба веселых и находчивых (КВН) Валдис Пельш рекомендовал сотрудникам институтов НАТО смотреть КВН всей семьей. Об этом он сказал РИА Новости.

«Очень хорошо, что наша программа пользуется популярностью», — порадовался телеведущий, комментируя исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom.

В свою очередь еще один член жюри Юлий Гусман сообщил Федеральному агентству новостей: «Так все и задумывалось 56 лет тому назад — замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили». По его словам, он ничего «военно-гибридного» в этой игре не заметил. «Но сейчас такие времена, что скоро будут обвинять и детский "Голос" тоже, что, мол, они специально поют детскими голосами», — предположил Гусман.

Представитель Первого канала со своей стороны на просьбу РИА Новости отреагировать на выводы экспертов альянса ответил: «Читали. Смеялись».

15 марта был опубликован доклад под названием «StratCom смеется. В поисках аналитической основы». Заказан проект был Министерством обороны Латвии. Часть документа посвящена тому, как российское телевидение использует юмор для коммуникации с аудиторией, в частности чтобы в юмористическом и, в целом, в негативном ключе донести информацию о лидерах западных стран. В ходе исследования специалисты изучили развлекательные программы Первого канала, в том числе Yesterday live и «Вечерний Ургант».

Авторы работы утверждают, что КВН — «инструмент стратегической политической коммуникации». Кроме того, они полагают, что коммерческий проект развивается, в том числе, благодаря особым отношениям владельцев бренда с Кремлем. Российские власти обеспечивают финансовую поддержку и при этом получают «доступ к готовой служить режиму стратегической аудитории», которой поставляется ориентированный на нее эмоционально окрашенный контент.

Ведущий КВН Александр Масляков, а также игроки назвали доклад бредом.