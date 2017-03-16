Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом (3)

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В мире | 16 марта 2017 года, 14:37

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом — теперь им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Об этом свидетельствует сообщение на сайте главы государства, опубликованное в четверг, 16 марта.

Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Виесте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».

Ранее 16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ будет при необходимости защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина, банки с российским капиталом — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.

14 марта в МИД РФ заявили, что создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти.

За неделю до этого Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Alexменьше минуты назад
Как сказал Захарченко ,отсчёт краха этой страны пошёл .Главное порошка несколько самолётов нажитого барахла вывез .А поскольку он не глядя подписывает все последние глупые приказы-распоряжения,значит план В (вовремя сделать ноги ) у него тоже имеется.А вы алкаш,алкаш...
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Патриот меньше минуты назад
Страна которая похожа на апокалипсис, где крысы и шакалы установили свою власть . Полный беспредел и хаус!
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...меньше минуты назад
Воровская схема.. А что дальше?
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