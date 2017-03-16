В школе французского Граса неизвестный открыл стрельбу

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В мире | 16 марта 2017 года, 16:27

В школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу, передает BFM TV. По меньшей мере несколько человек получили ранения.

Отмечается, что стрелявший был вооружен несколькими типами оружия.

Сейчас в Грасе закрыты все школы.

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Как передает The Local, правительство Франции запустило оповещение о террористической угрозе. Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.

Источник: Газета.ru
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