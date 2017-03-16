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В школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу, передает BFM TV. По меньшей мере несколько человек получили ранения.

Отмечается, что стрелявший был вооружен несколькими типами оружия.

Сейчас в Грасе закрыты все школы.

Как передает The Local, правительство Франции запустило оповещение о террористической угрозе. Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.