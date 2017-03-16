В школе французского Граса неизвестный открыл стрельбу
В мире | 16 марта 2017 года, 16:27
В школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу, передает BFM TV. По меньшей мере несколько человек получили ранения.
Отмечается, что стрелявший был вооружен несколькими типами оружия.
Сейчас в Грасе закрыты все школы.
Как передает The Local, правительство Франции запустило оповещение о террористической угрозе. Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.
#GRASSE pic.twitter.com/dwBRbCEicn— Protection Civile 06 (@adpc06) 16 марта 2017 г.
Источник: Газета.ru