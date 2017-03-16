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Действующий официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что санкции США против России в связи с присоединением Крыма будут оставаться, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Россия провела нелегитимный референдум, в ходе которого жители Крыма вынуждены были голосовать, в то время как иностранные вооруженные силы «оккупировали» их земли», — говорится в заявлении.

При этом Тонер добавил, что «США не признают российский «референдум», прошедший 16 марта 2014 года».

По его словам, правозащитные организации зафиксировали с момента референдума случаи насильственных исчезновений, убийств, пыток и госпитализаций в психиатрические учреждения.

Представитель Госдепартамента добавил, что власти Крыма проводили незаконные действия в отношении крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов и независимых журналистов.

«Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в действии до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев, а санкции против России останутся пока в силе.

По результатам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года, Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.