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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами заявила, что публикация исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom, в котором российская телевизионная передача КВН объявлена «инструментом политической стратегической коммуникации», является, с одной стороны, смешным, а с другой стороны — закономерным событием. Слова официального представителя министерства иностранных дел передает телеканал Russia Today

По словам дипломата, данное исследование демонстрирует идеологию альянса, применяемую для решения стоящих перед организацией задач.

«Какой химический терроризм? Какое распространение оружия массового поражения среди экстремистов и террористов? Найдена угроза — КВН. Вот чему уделяют время аналитики НАТО. Я бы не поверила, что это возможно, но это наша новая реальность», — отметила Захарова.

Она добавила, что новым вызовом миру стал юмор.

«Это новое секретное оружие в арсенале коварных и вероломных русских», — сказала представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что НАТО приходится придумывать всё более изощрённые угрозы, которые исходят с территории России, и предложила в следующий раз помочь альянсу и предоставить новую информацию — записи «Смехопанорамы» и выступления Евгения Петросяна.

«Артур Пирожков наставил НАТО рожков», — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.

15 марта были опубликованы результаты исследования Центра стратегических исследований Североатлантического альянса StratCom. Авторы работы пришли к выводу, что телепередача КВН добилась больших коммерческих успехов благодаря «особым отношениям с Кремлем» владельца бренда. Кроме того, юмористическая программа была названа в отчете «инструментом политической стратегической коммуникации».

Сотрудники компании большую часть доклада построили на анализе выступления команды «Парапапарам» из Москвы. На сцене участники команды сравнили две фотографии: на одной из них бывший глава США Барак Обама едет на велосипеде, на другой – президент России Владимир Путин сидит верхом на медведе. Компанию StratCom спонсируют Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша и Эстония.