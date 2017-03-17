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Алла Борисовна Пугачева выступила с комментарием по поводу участия российской певицы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение» в Киеве. По словам Пугачевой, которые приводит портал woman.ru, «никакой провокации нет» - нужно забыть все распри, когда «поет человек с ограниченными возможностями».

Напомним, что о «провокации» российской стороны на «Евровидении» ранее в эфире радио Baltkom сказал российский музыкальный критик Артур Гаспарян. Говорили об этом и говорили различные украинские политики, включая главу МИД Павла Климкина.

Примадонна ответила на некоторые вопросы журналистов о предстоящем «Евровидении-2017» и о Юлии Самойловой, с которой она очень близко познакомилась в 2013 году, во время съемок шоу «Фактор А». Тогда хрупкая девушка в инвалидном кресле, хоть и не заняла первого места, но получила особую премию «Золотая звезда Аллы».

«Я знаю Юлю, ее радости в жизни — это ее отличный муж и ее творчество, она и композитор, и певица. Я знаю, как Юля мечтала выступить на «Евровидении». Все остальное — это суета и бред. Когда поет человек, да еще и с ограниченными возможностями, должны забыться все распри. Никакой тут провокации нет. Ну поругались с Украиной, помирились, почему артист должен страдать?» — недоумевает Примадонна.

Также Алла Пугачева задала риторический вопрос: почему (от геополитической ситуации - «МК»)страдать должен артист?

Источник: mk.ru