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Более 40 человек погибли в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо.

О новых жертвах среди местных жителей сообщили правозащитники из Центра по мониторингу нарушений прав человека в Сирии, а также волонтерская спасательная организация "Белые каски".

"В ходе рейда неопознанные самолеты нанесли удар по мечети в провинции Алеппо, лишив жизни 42 человека, в основном мирных жителей", - заявил глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман.

Как добавил Рахман, около ста человек в ходе удара были ранены. Часть выживших, возможно, находится под завалами.

Какая из конфликтующих сторон нанесла удар, неясно. Правозащитники, как правило, определяют принадлежность авиации по боеприпасам и особенностям поведения в воздухе, но в этом случае не называли виновных.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении контроля над Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.

Уже после взятия Алеппо правозащитники из Human Rights Watch заявили, что сирийская армия использовала в городе химоружие.