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На Кипре в Лимасоле в здании, где находится офис русской радиостанции Russian Wave, произошел взрыв. Об этом сообщает бизнесмен Сергей Лаврухин в своем Facebook.

«В здании BodyLine взрыв!!!! Друзья из Лимасола вы целы?! Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал оцепили», — сообщил он.

По данным RNS со ссылкой на бизнесмена, в момент, когда произошел взрыв, в районе 7:40 (8:40 мск), в редакции радиостанции не должно было быть никого.

После взрыва пожаром охвачены первый и второй этаж здания, при этом офис Russian Wave располагается на третьем этаже.

Первое #видео с места взрыва в офисе радиостанции Russian Wave на Кипреhttps://t.co/bcFHZykcEX pic.twitter.com/rROA6XbgNP — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 17 марта 2017 г.

Фото: скриншот соцсети