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Президент России Владимир Путин не смог прочитать собственные записи в блокноте и объяснил это плохим почерком.

Заслушивая доклады бизнесменов, выступающих на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, глава российского государства делал пометки, чтобы потом прокомментировать высказанные инициативы.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина, которое касалось, в частности, производительности труда, Путин не сразу смог прочитать свои записи.

"Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", — смеясь, сказал Путин.