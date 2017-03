В мире |

В Италии съемочная группа "Би-би-си" и еще 8 туристов получили травмы во время внезапного извержения вулкана Этна. Оператору телекомпании удалось заснять все происходящее от первого лица на видео.

По словам репортер "Би-би-си" Ребекки Морель, журналистам пришлось бежать вниз с горы в экстремальных условиях, уворачиваясь от камней и раскаленного пара.

"Бежали вниз по горе, пока вокруг падали камни, горящие валуны и кипящий пар. Это не тот опыт, который я хотела бы повторять", - написала она в Twitter.

Она отметила, что всех находящихся на горе людей эвакуировали сразу после случившегося.

После того, как съемочная группа пришла в себя от произошедшего, оператор Рейчел Прайс обнаружила, что один из кусков лавы насквозь прожег ее куртку.

Back at hotel now after Etna explosion. Here's @NewsCamerawoman with the massive hole a lump of rock burnt through her coat. pic.twitter.com/GVSyj3Sa9A