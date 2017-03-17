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Член жюри КВН Валдис Пельш заявил, что рад популярности, которой пользуется российская телевизионная юмористическая передача, и посоветовал сотрудникам НАТО смотреть её всей семьёй.

«Очень хорошо, что наша программа пользуется популярностью. Советую сотрудникам Североатлантического блока смотреть её всей семьей», — приводит его слова РИА Новости.

А представитель Первого канала, комментируя исследование НАТО о КВН, сказал: «Читали. Смеялись».

Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». В исследовании под названием «StratCom смеётся. В поисках аналитической основы» по большей части рассматривается выступление команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН».

Позднее исследование StratCom прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Внешнеполитическое ведомство посоветовало аналитикам НАТО обратить внимание и на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.