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Исследователи из Фрайбургского университета заявили, что «Джоконда» на картине Леонардо да Винчи, скорее всего, улыбается. О результатах исследования сообщает Live Science.

В ходе эксперимента учёные показали 12 испытуемым оригинальный портрет Моны Лизы и восемь копий с незначительными изменениями выражения её лица, после чего попросили оценить настроение изображённой на портрете женщины.

Участники опыта, видевшие разные варианты портрета в случайном порядке, почти в 100% случаев говорили, что на оригинальной картине женщина улыбается.

Кроме того, во время эксперимента выяснилось, что грустное выражение лица люди распознают медленнее, чем радостное.