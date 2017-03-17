Ученые: Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи действительно улыбается (1)
В мире | 17 марта 2017 года, 21:03
Исследователи из Фрайбургского университета заявили, что «Джоконда» на картине Леонардо да Винчи, скорее всего, улыбается. О результатах исследования сообщает Live Science.
В ходе эксперимента учёные показали 12 испытуемым оригинальный портрет Моны Лизы и восемь копий с незначительными изменениями выражения её лица, после чего попросили оценить настроение изображённой на портрете женщины.
Участники опыта, видевшие разные варианты портрета в случайном порядке, почти в 100% случаев говорили, что на оригинальной картине женщина улыбается.
Кроме того, во время эксперимента выяснилось, что грустное выражение лица люди распознают медленнее, чем радостное.
Источник: Russia Today
напоминает опрос населения Латвии----"ВЫ видите копию картины, напоминаем ---это не оригинал, есть три варианта ответа----ОНА улыбается, ОНА гримасничает и что на самом деле изобразил Да Винчи в оригинале?"
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