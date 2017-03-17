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14-летний школьник Калел Лэнгфорд нашел в государственном парке камней штата Арканзас алмаз массой 7.44 карата - один из самых крупных, найденных в США за последние годы.

Это седьмой по величине алмаз, найденный в парке с момента его открытия в 1972 году, и самый крупный алмаз кофейного цвета из тех, что были найдены за последние 40 лет.

По информации парка, Калел Лэнгфорд заметил алмаз среди камней у ручья, он назвал его "алмазом супермена" и собирается хранить как сувенир. Как уточнили представители парка камней, найденный Калелом камень размером с фасолину и имеет форму четырехугольника.

Руководство парка не уточнило приблизительную стоимость находки. Самый большой алмаз из когда-либо найденных в США был обнаружен в 1924 году там же, в Арканзасе, на территории современного парка камней, он носит название "дядя Сэм", его вес составляет 40,23 карата (8,046 грамма).

Фото из Twitter