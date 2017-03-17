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Итальянка заплатила 70 тысяч евро за ужин с бывшим премьером страны Сильвио Берлускони, средства будут направлены пострадавшим в результате серии землетрясений в центральной части Апеннин.

Вечер с 80-летним медиамагнатом и политиком стал одним из лотов благотворительного аукциона, организованного порталом CharityStars по инициативе итальянского Красного Креста и ряда благотворительных организаций.

По сообщению телеканала TG24, заплатившая столь внушительную сумму итальянка заявила, что решила принять участие в благотворительной инициативе ради подарка своей бабушке, которая является давней поклонницей экс-премьера Италии.

Согласно условиям аукциона, ужин в компании Берлускони пройдет на его роскошной вилле в Аркоре под Миланом в следующие полгода, а его точную дату определят в течение ближайших дней. Предложение действует максимум для трех человек, на которых ложатся в том числе и транспортные расходы.

Ущерб от серии землетрясений на Апеннинах, начавшейся в августе 2016 года, превысил 23 миллиарда евро. Жертвами самого разрушительного подземного толчка 24 августа стали почти 300 человек. Тогда был практически полностью уничтожен город Аматриче в области Абруццо.