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Во время 40-секундного фрагмента интервью с секретарем кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаилом Шевелевым завял стоявший на его столе цветок. Видео опубликовал журналист Владислав Крысов

Растение поникло, когда Шевелев начал рассказывать о кандидатах «Единой России», которые собираются принять участие в праймериз для выдвижения на пост губернатора Кировской области. При этом увядание цветка отражалось на экране ноутбука и поверхности факса.

В интервью Шевелев отметил успехи своих соперников. Он назвал кандидатов от «Единой России» «достаточно достойными уважения людьми».

Шевелев прокомментировал случившееся Life. По его словам, этот цветок несколько раз переезжал вместе с ним с одного места работы на другое. Растение привыкло к «сильным» словам и поэтому отреагировало на рассказ о кандидатах-единороссах, утверждает Шевелев. Он пообещал усиленно поливать цветок.

Источник: snob.ru