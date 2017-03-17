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Президент США Дональд Трамп поздравил всех ирландцев с Днем святого Патрика. В своем сообщении в сети микроблогов Twitter американский лидер использовал редкий гэльский язык.

Happy Lá Fheile Phadraig to all of my great Irish friends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2017 г.

"Счастливого L Fheile Phadraig всем моим ирландским друзьям!" - написал президент США. L Fheile Phadraig по-гэльски и означает День святого Патрика.

Гэльский или ирландский язык принадлежит к кельтским языкам и наряду с английским является одним из официальных языков Ирландии. Им владеют около 1,6 млн граждан страны (каждый третий), однако в повседневной жизни его используют лишь 300 тыс. человек, в основном на западе Ирландии. В XIX веке гэльский язык был практически вытеснен английским и оказался на грани вымирания, поэтому власти независимой Ирландии придают большое значение его возрождению. Сегодня он преподается в школах, на нем издается дублинская газета Iris Oifigiuil, с 2005 года гэльский был включен в число рабочих языков ЕС.

Накануне праздника в Вашингтон прибыл премьер-министр Ирландии Энда Кенни. По традиции глава ирландского правительства подарил президенту США горшочек с трилистником - символом Ирландии. По данным Бюро переписи населения США, ирландские корни имеют сейчас около 34 млн американцев. Это превышает численность населения самой Ирландии примерно в семь раз.