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Женщина смогла самостоятельно выбраться из-под развалин дома, снесенного грязевым оползнем в округе Пунта Эрмоса (провинция Лима, Перу). Видео публикует Ruptly.

В стране с начала года наводнения унесли жизни 48 человек, власти привлекают для ликвидации последствий стихии армию, спасателей и полицейских. 15 марта военнослужащие спасли нескольких жителей региона Ламбаеке на берегу Тихого океана с помощью вертолета.