Трамп отказался пожимать руку Меркель перед фотографами (3)

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В мире | 18 марта 2017 года, 11:10

Президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель в Овальном кабинете Белого дома, несмотря на просьбы журналистов и фотографов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Рукопожатие лидеров двух стран в Овальном кабинете прессы является традицией. Неизвестно, произошло это из-за нежелания американского лидера идти на поводу у журналистов или он не услышал просьбы журналистов «Рукопожатие!», «Рукопожатие!»

Тем не менее, Ангела Меркель, которая расслышала просьбы журналистов, сказала американскому президенту:

«Кажется, они хотят, чтобы мы пожали друг другу руки».

Но Дональд Трамп остался невозмутим.

Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем фейсбуке фотографию рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее официального визита в Белый дом.

«Для меня честь сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира», — говорится в сообщении к опубликованному фото.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Лёлик1 час назад
Принципиальный мужик...
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Aleksandrs Terentjevs1 час назад
Скажут потом,подкатывает :))))
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eiroskeptiki.lv11 минут назад
"Я у милёночка характер вызнала", - так назвала бы я эту сцена.
Погодите, фрау Меркель, вам еще припомнится вся избираитльная компания против Трампа, - не надо и политологом быть.
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