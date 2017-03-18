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Президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель в Овальном кабинете Белого дома, несмотря на просьбы журналистов и фотографов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Рукопожатие лидеров двух стран в Овальном кабинете прессы является традицией. Неизвестно, произошло это из-за нежелания американского лидера идти на поводу у журналистов или он не услышал просьбы журналистов «Рукопожатие!», «Рукопожатие!»

Тем не менее, Ангела Меркель, которая расслышала просьбы журналистов, сказала американскому президенту:

«Кажется, они хотят, чтобы мы пожали друг другу руки».

Но Дональд Трамп остался невозмутим.

Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем фейсбуке фотографию рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее официального визита в Белый дом.

«Для меня честь сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира», — говорится в сообщении к опубликованному фото.