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В Главном штабе Сил обороны Эстонии сообщили о прибытии первого крупного подразделения международного батальона НАТО.

Группа из 130 военных прибыла из Великобритании. Они присоединятся еще к 80 соотечественникам, которые вместе с эстонскими коллегами готовятся к приему подразделений НАТО.

Самолет военнослужащими приземлился на авиабазе Эмари под Таллином вечером в пятницу. С авиабазы они отправятся в военный городок Тапа на место постоянной дислокации.

В церемонии встречи принял участие министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Общая численность батальона НАТО в Эстонии составит 1,2 тыс. человек. В последующие недели ожидается прибытие военных и боевой техники из Великобритании и Франции. Развертывание батальона планируется завершить в первой половине апреля.