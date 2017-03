В мире |

Пользователи соцсетей обратили внимание на взгляд, которым Ангела Меркель одарила дочь Дональда Трампа Иванку на встрече в Вашингтоне. Об этом пишет Mashable.

"В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи", — пишет корреспондент издания Тим Честер.

С точки зрения Честера, Меркель явно считает, что Иванке не место на этом собрании, и многие пользователи соцсетей с ним солидарны.

"Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?".

Merkel: "what on earth are you doing here?" pic.twitter.com/Jrp5g0tmza — Lina Lora Prosser (@linaloraprosser) 17 марта 2017 г.

"Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить "а что ты делаешь на этой встрече?".

Now we know what Merkel's "why are you at this meeting?" face looks like. pic.twitter.com/l635DLxgS6 — southpaw (@nycsouthpaw) 17 марта 2017 г.

"Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?".

Некоторые воспользовались гифками для описания своего негодования.

"Она сюда даже не ходит!".

"Ivanka Trump sits in meeting with Chancellor Merkel" pic.twitter.com/fRKvvlHwwT — Talia (@2020fight) 18 марта 2017 г.

В Mashable также отметили, что на других фото со встречи Меркель и дочь Трампа проводят время более весело.

Сама Иванка между тем, написала в Twitter, что для нее присоединиться к этой встрече — большая честь.

Honored to join @realDonaldTrump, Chancellor Merkel and CEOs of US and German companies in a robust discussion on #WorkforceDevelopment pic.twitter.com/dJnrLpqcYF — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 17 марта 2017 г.

Месяц назад Mashable обратило внимание на другую встречу в Белом доме, на которой присутствовала дочь американского президента. Тогда к Трампу приехжал канадский премьер Джастин Трюдо, и в соцсетях не осталось незамеченным то, как дочь американского президента смотрела на него.

"Иванка смотрит так, словно готова поставить все на карту".

Ivanka looking like she's willing to risk it all. pic.twitter.com/fyR9ajm0OA — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 13 февраля 2017 г.

"Мой любимый жанр фото — "замужние женщины встречают Джастина".